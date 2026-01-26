В Пулково сообщили об увеличении времени регистрации из-за сбоя системы бронирования

«Представители авиакомпаний и аэропорта делают все возможное для обслуживания рейсов», — заявили в пресс-службе Пулково.
Факт сбоя в работе системы «Леонардо», случившегося 26 января, подтвердили «Ъ» в «Ростехе». В госкорпорации возложили ответственность за ситуацию на провайдера — компанию «Сирена Трэвел». Совместно с авиакомпаниями и провайдером создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы, добавили в «Ростехе».
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше