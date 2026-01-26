Ричмонд
В Пулково сообщили об увеличении времени регистрации из-за сбоя системы бронирования

В аэропорту Пулково предупредили об увеличении времени обслуживания пассажиров из-за сбоя в системе бронирования и регистрации на рейсы.

Источник: Коммерсантъ

«Представители авиакомпаний и аэропорта делают все возможное для обслуживания рейсов», — заявили в пресс-службе Пулково.

Факт сбоя в работе системы «Леонардо», случившегося 26 января, подтвердили «Ъ» в «Ростехе». В госкорпорации возложили ответственность за ситуацию на провайдера — компанию «Сирена Трэвел». Совместно с авиакомпаниями и провайдером создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы, добавили в «Ростехе».

