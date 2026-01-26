Ричмонд
В Омске из-за отключения отопления завели уголовное дело

ОМСК, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отключения отопления в жилых домах в Омске в аномальные морозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

В Омскую область с 21 по 27 января пришли аномальные морозы с температурами до 35, местами до 40 градусов. В настоящий момент в Омске минус 25 градусов.

«Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отключения отопления в жилых домах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, из-за несвоевременного и некачественного ремонта тепловых сетей работники обслуживающей организации допустили порывы труб с горячей водой. Это повлекло отключение отопления в домах в Омске на улице Осоавиахимовская и проспекте Карла Маркса. «С учетом крайне низких температур окружающей среды это создало угрозу безопасности жизни и здоровья граждан», — отметили в управлении.