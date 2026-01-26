В Омске из-за отключения отопления завели уголовное дело

По версии следствия, из-за несвоевременного и некачественного ремонта тепловых сетей работники обслуживающей организации допустили порывы труб с горячей водой. Это повлекло отключение отопления в домах в Омске на улице Осоавиахимовская и проспекте Карла Маркса. «С учетом крайне низких температур окружающей среды это создало угрозу безопасности жизни и здоровья граждан», — отметили в управлении.