В Омске из-за отключения отопления завели уголовное дело

В Омскую область с 21 по 27 января пришли аномальные морозы с температурами до 35, местами до 40 градусов. В настоящий момент в Омске минус 25 градусов.
«Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отключения отопления в жилых домах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, из-за несвоевременного и некачественного ремонта тепловых сетей работники обслуживающей организации допустили порывы труб с горячей водой. Это повлекло отключение отопления в домах в Омске на улице Осоавиахимовская и проспекте Карла Маркса. «С учетом крайне низких температур окружающей среды это создало угрозу безопасности жизни и здоровья граждан», — отметили в управлении.