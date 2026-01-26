«Большая семейная встреча»: Алексей Текслер открыл церемонию легендарной премии в Челябинске

— Главная идея этой премии — вне зависимости от того, где сейчас находится человек, он чувствует себя представителем нашей родной Челябинской области. Он много делает, помогает нашей стране, служит в любом другом регионе, но не забывает, откуда он родом. Я сам родился в Челябинской области, но много лет проработал в других регионах, и очень хорошо понимаю это чувство, и поэтому мне тоже близка эта премия, — отметил глава региона.