«Большая семейная встреча»: Алексей Текслер открыл церемонию легендарной премии в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл XXII церемонию вручения Народной премии «Светлое прошлое», которая прошла 26 января в театре драмы имени Наума Орлова. Глава региона назвал премию «большой семейной встречей» земляков и поблагодарил ее основателя — Олега Митяева.
— Дорогие друзья, дорогие лауреаты, гости Народной премии «Светлое прошлое». Немного, немало, 22 раза уже проводилась наша премия, и сегодня мы с вами снова встретились. Это замечательная Народная премия. Мы сейчас встречались, общались с лауреатами. Олег Григорьевич Митяев рассказал, как у него возникла эта идея… Здесь собираются друзья, и, знаете, вот мне на ум пришла такая аналогия, что это большая дружная семья, — сказал Текслер.
Губернатор также подчеркнул ценность связи земляков с родным регионом:
— Главная идея этой премии — вне зависимости от того, где сейчас находится человек, он чувствует себя представителем нашей родной Челябинской области. Он много делает, помогает нашей стране, служит в любом другом регионе, но не забывает, откуда он родом. Я сам родился в Челябинской области, но много лет проработал в других регионах, и очень хорошо понимаю это чувство, и поэтому мне тоже близка эта премия, — отметил глава региона.
Церемония проходит в рамках празднования Дня образования Челябинской области при поддержке правительства региона и Фонда Олега Митяева. Лауреатам традиционно вручают статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Премия «Светлое прошлое» входит в официальный список брендов Южного Урала и не имеет аналогов в России. За годы существования проекта ее гостями и участниками стали десятки звезд культуры, науки и спорта федерального уровня.
Ранее КП-Челябинск писал, кого в этом году наградят премией «Светлое прошлое». В список лауреатов попали 10 знаменитых челябинцев.