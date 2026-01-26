Переплата по пенсии: за что волгоградцам могут выставить счет

Волгоградским пенсионерам напомнили о ситуации, о которой многие узнают уже постфактум — когда приходит требование вернуть часть выплат. Речь идет о переплате пенсии, которая возникает не по ошибке фонда, а из-за изменений в жизни самого человека.
Чаще всего проблемы связаны с доплатами за детей на иждивении. Пока ребенок учится очно и не работает, надбавка положена. Но если он устроился на работу, был отчислен или перевелся на заочное обучение, право на доплату пропадает. Сообщить об этом нужно сразу, иначе через какое-то время Социальный фонд может потребовать вернуть лишние деньги.
Похожая история касается пенсионеров, которые получают северные надбавки. При переезде в другой регион размер пенсии меняется, и если фонд не уведомили, переплата накапливается незаметно. В итоге вопрос может дойти до суда.
Для жителей Волгоградской области это особенно актуально — многие помогают взрослым детям или переезжают ближе к родным, не задумываясь о бумагах.
Эксперты советуют одно: любые изменения, влияющие на размер пенсии, лучше сразу сообщать в Социальный фонд, чтобы потом не возвращать деньги из своего кармана.