Переплата по пенсии: за что волгоградцам могут выставить счет

Чаще всего проблемы связаны с доплатами за детей на иждивении. Пока ребенок учится очно и не работает, надбавка положена. Но если он устроился на работу, был отчислен или перевелся на заочное обучение, право на доплату пропадает. Сообщить об этом нужно сразу, иначе через какое-то время Социальный фонд может потребовать вернуть лишние деньги.