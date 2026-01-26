Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя

УФА, 26 янв — РИА Новости. Оренбургский аэропорт из-за сбоя систем бронирования переводит регистрацию пассажиров на альтернативные системы, в отдельных случаях регистрирует их вручную, сообщает аэропорт Оренбурга в своём Telegram-канале.
В сообщении говорится, что наблюдается сбой в работе систем бронирования авиакомпаний.
«Из-за этого данные пассажиров не подгружаются автоматически на наших стойках регистрации. Сотрудники аэропорта переводят регистрацию на альтернативные системы, а в отдельных случаях ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени», — сообщает аэропорт Оренбурга.
Отмечается, что в зонах регистрации с пассажирами также работают представители авиаперевозчиков. «Авиакомпании извещают пассажиров о возникшем сбое в системах бронирования. Следите за расписанием на нашем онлайн-табло», — добавили в авиаузле.
По данным онлайн-табло оренбургского аэропорта, задержек авиарейсов нет.