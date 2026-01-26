Оренбургский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя

«Из-за этого данные пассажиров не подгружаются автоматически на наших стойках регистрации. Сотрудники аэропорта переводят регистрацию на альтернативные системы, а в отдельных случаях ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени», — сообщает аэропорт Оренбурга.