Аэропорт Волгограда перешёл на ручной режим из-за сбоя в системе Leonardo

На 17:00 по Московскому времени, онлайн-табло Волгоградского аэропорта свидетельствует о задержке двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву, которые были запланированы на 18:35 и 21:05 соответственно. Также задерживается и рейс из Москвы — его перенесли с 20:20 на 21:05.