Аэропорт Волгограда перешёл на ручной режим из-за сбоя в системе Leonardo

Сбой в системе бронирования Leonardo вечером 26 января привёл к проблемам с авиаперелётами по всей России, включая маршруты, которые должны были отправиться в Волгоград и из Волгограда.
На 17:00 по Московскому времени, онлайн-табло Волгоградского аэропорта свидетельствует о задержке двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву, которые были запланированы на 18:35 и 21:05 соответственно. Также задерживается и рейс из Москвы — его перенесли с 20:20 на 21:05.
Официальный канал «Говорит Росавиация» в мессенджере Telegram подтвердил сбои в работе системы бронирования Leonardo и заверил пассажиров, что Росавиация и Минтранс России делают всё возможное для минимизации проблем, связанных с авиаперелётами.
«Где это возможно, осуществляется ручной способ регистрации граждан на рейсы, принимаются другие меры реагирования на ситуацию», — уточняют в министерстве.
В официальном канале аэропорта «Волгоград» также заявили о переходе на ручной режим регистрации пассажиров и предупредили граждан о возможных задержках рейсов. Актуальную информацию можно узнать на онлайн-табло аэропорта.