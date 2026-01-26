В нижегородском аэропорту предупредили о сбое в системах бронирования

В связи с неполадками сотрудники аэропорта временно ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени. К работе также подключились представители авиаперевозчиков. За изменениями в расписании рейсов рекомендуется следить на онлайн-табло аэропорта.