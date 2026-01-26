В нижегородском аэропорту предупредили о сбое в системах бронирования

Пассажиров аэропорта им. Чкалова в Нижнем Новгороде регистрируют вручную из-за сбоя в системах бронирования. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Сегодня, 26 января, системы бронирования авиакомпаний работают нестабильно, из-за чего в нижегородском аэропорту возникли проблемы с автоматической погрузкой данных пассажиров на стойках регистрации.
В связи с неполадками сотрудники аэропорта временно ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени. К работе также подключились представители авиаперевозчиков. За изменениями в расписании рейсов рекомендуется следить на онлайн-табло аэропорта.
