В нижегородском аэропорту предупредили о сбое в системах бронирования

В связи с неполадками сотрудники аэропорта временно ведут регистрацию пассажиров вручную.

Источник: Нижегородская правда

Пассажиров аэропорта им. Чкалова в Нижнем Новгороде регистрируют вручную из-за сбоя в системах бронирования. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Сегодня, 26 января, системы бронирования авиакомпаний работают нестабильно, из-за чего в нижегородском аэропорту возникли проблемы с автоматической погрузкой данных пассажиров на стойках регистрации.

В связи с неполадками сотрудники аэропорта временно ведут регистрацию пассажиров вручную. Это занимает чуть больше времени. К работе также подключились представители авиаперевозчиков. За изменениями в расписании рейсов рекомендуется следить на онлайн-табло аэропорта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 1,4 млн человек стали пассажирами нижегородского аэропорта в 2025 году.