В Иркутской области вдвое сократилось число лишенных родительских прав

В Иркутской области удалось добиться серьезных улучшений в поддержке семей и детей. За 2025 год число родителей, лишенных родительских прав, сократилось на 58%. Количество тех, чьи права были ограничены, уменьшилось на 49%. Общее число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 29%.