В Иркутской области вдвое сократилось число лишенных родительских прав

В Иркутской области удалось добиться серьезных улучшений в поддержке семей и детей. За 2025 год число родителей, лишенных родительских прав, сократилось на 58%. Количество тех, чьи права были ограничены, уменьшилось на 49%. Общее число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 29%.
Эти результаты стали возможны благодаря системной работе, которая ведется в регионе. Например, были открыты новые службы ранней помощи семьям с маленькими детьми. Созданы микрореабилитационные центры для поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов, прямо по месту их жительства.
Также внедряются специальные методы работы с родителями, у которых есть проблемы с зависимостями. Все это позволяет оказывать помощь быстрее и эффективнее, не дожидаясь, когда ситуация в семье станет критической.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что В Иркутской области введут штрафы за склонение к аборту.