На Васильевском острове построили первую за 50 лет поликлинику

При строительстве были учтены как эстетические, так и функциональные аспекты. Комбинированный фасад и специальное архитектурное ограждение кровли защищают здание от сильных ветров, характерных для острова. Внутренние решения также продуманы до мелочей. Как пояснил директор проектов «Группы ЛСР» Егор Конечный, в эксплуатируемом подвале, куда спускаются два лифта, организованы комфортная комната отдыха для персонала, гардеробная и стерилизационные, что позволяет чётко разделять потоки чистого и использованного белья.