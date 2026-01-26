Защитник Ленинграда Виктор Хоменко скончался на 109 году жизни

Участник обороны Ленинграда Виктор Хоменко скончался в возрасте 108 лет. Об этом сообщает Посольство России в Канаде.
Мужчина родился 28 марта 1917 года. С первых дней Великой Отечественной войны Виктор Ульянович встал на защиту Родины. Защищал Ленинград, прошёл боевой путь вплоть до Победы. Был отмечен высокими государственными наградами.
Уже в мирное время герой активно занимался общественной и воспитательной работой. Он передавал молодёжи правду о войне. Оставался образцом достоинства, скромности и внутренней силы. Являлся активным участником Канадской Ассоциации ветеранов из СССР.
В связи с кончиной героя посольство России в Канаде выражает соболезнования его родным и близким.
«Невосполнимая утрата. Светлая память Герою. Никто не забыт! Ничто не забыто!» — говорится в официальном сообщении.