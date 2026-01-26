Беспрозванных: одну УК фактически уже лишили лицензии за плохую уборку снега

В регионе две управляющие компании будут лишены лицензий за плохую уборку снега. Об этом в ходе оперативного совещания 26 января сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
«Одну управляющую компанию фактически уже лишили лицензии, со второй компанией тоже работаем. Я хочу понять, как сейчас выстроена системная работа с компаниями, — обратился он к представителям контролирующих ведомств. — Это касается не только снега, а в принципе эффективного выполнения работ управляющими компаниями. Сегодня это уборка снега, а завтра будет покос травы. Я сам специально хожу по дворам, наблюдаю. Не все управляющие компании ещё довели до нормального уровня состояние дворов. Получилось ровно то, о чем я предупреждал. Сначала был снег, не убирали, потом наступил мороз — и теперь стало сложнее убирать наледь».
Беспрозванных предупредил, что «черные списки» нерадивых компаний уже составлены и по ним также ведется работа. «Не готовы справляться, пусть занимаются другой деятельностью», — резюмировал глава региона.
Как сообщил и.о. министра регионального контроля (надзора) Никита Михалев, в отношении компаний, к которым были претензии по уборке снега, ведомство пока ограничивается предостережением. Но лишь в том случае, если УК пытается исправить ситуацию.
«Но не все так реагируют, поэтому мы уже в отношении 21 управляющей компании провели контрольно-надзорные мероприятия, — пояснил он. — И 29 января ещё в отношении 13 УК также проведём проверки. Если к моменту рассмотрения дела проблемы не будут устранены, то будем привлекать к ответственности и должностные лица, и юридические. У управляющих компаний осталась последняя возможность убрать снег, если он ещё не убран».
Как выяснилось на заседании, муниципалитеты направляют в министерство регионального контроля материалы в отношении своих УК. «К нам переданы 19 материалов о возбуждении административных дел в отношении УК из Балтийского округа, 4 — из Пионерского, 5 — из Светлогорска, — перечислил и.о. министра. — Калининград также сейчас начал передавать материалы в отношении третьих лиц, то есть собственников магазинов, для рассмотрения вопроса о привлечении их к к административной ответственности».
Губернатор, в свою очередь, напомнил присутствующим, что весной регион, судя по выпавшим осадкам, ждет активное таяние снега. «Это должно быть у вас на контроле, — подчеркнул Беспрозванных. — Все надо делать заранее, а не по факту. Нужно предварительно все проверить — канализационные, ливневые системы и так далее».