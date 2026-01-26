Беспрозванных: одну УК фактически уже лишили лицензии за плохую уборку снега

«Одну управляющую компанию фактически уже лишили лицензии, со второй компанией тоже работаем. Я хочу понять, как сейчас выстроена системная работа с компаниями, — обратился он к представителям контролирующих ведомств. — Это касается не только снега, а в принципе эффективного выполнения работ управляющими компаниями. Сегодня это уборка снега, а завтра будет покос травы. Я сам специально хожу по дворам, наблюдаю. Не все управляющие компании ещё довели до нормального уровня состояние дворов. Получилось ровно то, о чем я предупреждал. Сначала был снег, не убирали, потом наступил мороз — и теперь стало сложнее убирать наледь».