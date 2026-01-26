Глава Ростова попросил не кататься на санках на территории Змиевской балки

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин попросил жителей города воздержаться от катания на санках на территории Змиевкой балки, особенно это касается детей. Глава города в своем Telegram-канале указал, что территория не предназначена для проведения досуга, поскольку здесь германскими оккупантами были расстреляны и умерщвлены иными способами около 27 тыс. человек.