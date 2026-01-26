Глава Ростова попросил не кататься на санках на территории Змиевской балки

«Убедительно прошу родителей, учителей поговорить на эту тему со своими детьми, учениками. Объясните ребятам, что проводить досуг следует в специально предназначенных для этого местах. А посещение мемориалов с развлекательной целью — это оскорбительное отношение к нашим предкам-Героям, их подвигам», — отметил господин Скрябин.
Соответствующую информационную работу проводят сотрудники управления образования города и музея памяти жертв фашизма в Змиевской балке. Александр Скрябин добавил, что просьба касается всех памятных мест не только в Ростове, но и повсеместно.