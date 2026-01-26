В Самарской области из-за морозов более 21 тыс. школьников ушли на дистант

26 января в ходе оперативного совещания в правительстве Самарской области сообщили, что в регионе из-за сильных морозов временно изменён формат обучения для тысяч детей.
По данным первого заместителя губернатора — председателя правительства Виталия Шабалатова, в 153 школах приостановлены очные занятия, а 21 006 учеников перешли на дистанционное обучение. Всего в области действует 667 образовательных организаций, где обучаются более 361 тысяч детей.
Решения о переводе школьников на «дистант» принимают директора учреждений в соответствии с температурным графиком. Если же школы продолжают работу, ребята обеспечиваются горячим питанием. Детские сады в регионе функционируют без ограничений и принимают всех воспитанников.
Врио министра образования Виктор Акопьян пояснил, что ориентиром для отмены занятий служит прогноз Гидрометцентра:
при −25 °C на дистанционное обучение уходят классы с 1 по 4;
при −27 °C — с 1 по 8;
при −30 °C — все школьники, с 1 по 11 класс.
Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что холодная погода сохранится до конца недели, и поручил держать ситуацию под постоянным контролем.