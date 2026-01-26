В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул

«Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул. Суды в таких случаях становятся на сторону работника. Но просто не прийти на работу из-за мороза не получится: для этого нужно распоряжение руководства — например, о временном переводе сотрудников на удалёнку — или решение региональных властей», — сказала Стенякина.