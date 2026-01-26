В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Если метель и снежные заносы не позволяют добраться до места работы, а об опасной погодной ситуации сообщали МЧС, метеорологии и дорожные службы, то работодатель не сможет засчитать отсутствие на рабочем месте за прогул, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул. Суды в таких случаях становятся на сторону работника. Но просто не прийти на работу из-за мороза не получится: для этого нужно распоряжение руководства — например, о временном переводе сотрудников на удалёнку — или решение региональных властей», — сказала Стенякина.
Она также отметила, что при работе в помещении температура воздуха на рабочем месте должна соответствовать требованиям санпина: в офисе для полного рабочего дня — не ниже 19 градусов, в помещении, где сотрудники активно работают физически, — не ниже 13 градусов.
По словам депутата, если температура на рабочем месте ниже, работодатель должен сократить время непрерывного пребывания.
«Что касается уличных работ: в нашей стране действуют методические рекомендации “Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях”, которые утверждены Роспотребнадзором. Продолжительность пребывания на открытом воздухе в течение смены там чётко регламентирована: в зависимости от климатического пояса, температуры воздуха и силы ветра, вида выполняемых работ», — добавила Стенякина.
Она уточнила, что продолжительность пребывания на открытом воздухе в течение смены может составлять от 2−2,5 часов до 20−30 минут при очень суровых условиях, при этом работодатель должен обеспечить своим сотрудникам регулярные 10-минутные перерывы в тёплом помещении, которые входят в рабочее время и оплачиваются.
«К работе на холоде допускаются работники, не имеющие для этого медицинских противопоказаний, прошедшие предварительный медосмотр. И, конечно, работающие на холоде сотрудники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты по погоде, подходящей обувью, рукавицами, головными уборами», — подытожила парламентарий.