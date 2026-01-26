Главные новости к вечеру 26 января 2026 года

Рассчитывать на высокую результативность контактов по Украине в Абу-Даби было бы ошибочно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что при подобных контактах участники едва ли могут демонстрировать дружелюбие.