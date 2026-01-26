Главные новости к вечеру 26 января 2026 года

Путин в Эрмитаже встретился с правителем Малайзии
Президент России Владимир Путин встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Встреча прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа.
Песков назвал не слишком дружелюбными переговоры в Абу-Даби
Рассчитывать на высокую результативность контактов по Украине в Абу-Даби было бы ошибочно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что при подобных контактах участники едва ли могут демонстрировать дружелюбие.
ЕС решил полностью запретить газ из России
Bild: НАТО начало крупнейшие учения
Североатлантический альянс приступил к крупнейшим военным учениям, в ходе которых страны-участницы отрабатывают сценарий потенциального нападения России на одну из стран альянса. Немецкий таблоид Bild предполагает, что речь может идти о Польше или одной из стран Балтии.
До 18 возросло число погибших при крушении парома на Филиппинах
Число жертв крушения парома M/V Trisha Kerstin 3 у берегов провинции Басилан на юге Филиппин увеличилось до 18 человек. Еще 24 пассажира на данный момент числятся пропавшими без вести.