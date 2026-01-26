Ричмонд
Главные новости к вечеру 26 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 26 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин в Эрмитаже встретился с правителем Малайзии

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Встреча прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа.

Песков назвал не слишком дружелюбными переговоры в Абу-Даби

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Рассчитывать на высокую результативность контактов по Украине в Абу-Даби было бы ошибочно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что при подобных контактах участники едва ли могут демонстрировать дружелюбие.

ЕС решил полностью запретить газ из России

Источник: Bodo Marks/dpa/picture-alliance/TASS

Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского трубопроводного газа с 2027 года, говорится в соответствующем заявлении.

Bild: НАТО начало крупнейшие учения

Источник: NATO

Североатлантический альянс приступил к крупнейшим военным учениям, в ходе которых страны-участницы отрабатывают сценарий потенциального нападения России на одну из стран альянса. Немецкий таблоид Bild предполагает, что речь может идти о Польше или одной из стран Балтии.

До 18 возросло число погибших при крушении парома на Филиппинах

Источник: LAURENZ CASTILLO/EPA/TASS

Число жертв крушения парома M/V Trisha Kerstin 3 у берегов провинции Басилан на юге Филиппин увеличилось до 18 человек. Еще 24 пассажира на данный момент числятся пропавшими без вести.

