В сорок екатеринбургских школ не пустят учеников из-за тренировочного ЕГЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января, ФедералПресс. В Екатеринбурге завтра пройдет отработка ЕГЭ по математике, из-за этого более сорока школ перейдут на дистанционное обучение. Информацию «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«27 января 2026 года в школах Екатеринбурга (41 школа), являющихся пунктами проведения единого государственного экзамена, состоится региональное тренировочное мероприятие по математике (профильный и базовый уровни) с участием обучающихся 11-х классов», — рассказали в администрации.

В частности, организаторы отработают получение экзаменационных материалов через интернет, их распечатку и сканирование. В свою очередь, одиннадцатиклассники смогут познакомиться с процедурой ЕГЭ, бланками и контрольными измерительными материалами.

Речь идет о региональном этапе тренировок, федеральный пройдет в марте. 16 января по аналогичной схеме состоялась тренировка ОГЭ для девятиклассников. Тогда директора могли принимать решение о дистанционном обучении остальных классов самостоятельно.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее школы Екатеринбурга переходили на дистанционное обучение из-за вспышек ОРВИ.