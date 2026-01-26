Аэропорт Казани сообщил о возможных корректировках рейсов из-за сбоя системы бронирования

В пресс-службе аэропорта уточнили, что одна из систем регистрации пассажиров и багажа работает в ограниченном режиме по причинам, не связанным с функционированием IT-оборудования аэропорта.
Пассажиров предупреждают, что в ближайшее время возможны корректировки в графике движения авиарейсов.
Из-за технического сбоя несколько авиакомпаний ввели временные ограничения на регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов. Проблемы затронули авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», AZUR air, «Ямал», Nordwind, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии».