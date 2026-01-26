Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Казани сообщил о возможных корректировках рейсов из-за сбоя системы бронирования

В аэропорту Казани сообщили о возможных изменениях в расписании авиарейсов в связи со сбоем в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo.

Источник: ИА Татар-информ

В пресс-службе аэропорта уточнили, что одна из систем регистрации пассажиров и багажа работает в ограниченном режиме по причинам, не связанным с функционированием IT-оборудования аэропорта.

Пассажиров предупреждают, что в ближайшее время возможны корректировки в графике движения авиарейсов.

Из-за технического сбоя несколько авиакомпаний ввели временные ограничения на регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов. Проблемы затронули авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», AZUR air, «Ямал», Nordwind, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии».