Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Правительство РФ расширит перечень инфекционных заболеваний, на которые будут проверять трудовых мигрантов, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Мы договорились о том, что правительство подготовит качественные подзаконные нормативные акты и расширит перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться обязательные исследования для иностранных лиц, которые планируют осуществлять трудовую деятельность», — сказала Яровая журналистам по итогам встречи думской фракции «Единая Россия» с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
