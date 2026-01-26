«Автодор» опроверг слухи о росте цен на проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области

«Автодор» не планирует поднимать стоимость проезда по платной дороге в Ростовской области. Об этом сообщили в госкомпании, таким образом прокомментировав появившуюся в интернете информацию о якобы скором пересмотре тарифов.
В своем комментарии компания разъяснила, что на текущий момент процедура индексации стоимости проезда по платным федеральным трассам, к которым относится и М-4 «Дон», еще не проводилась. В госкомпании подтвердили, что плановая ежегодная корректировка тарифов действительно предусмотрена. Ее целью является поддержание высокого качества эксплуатации и дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры.
При этом в ГК подчеркнули, что для изменения цен надо провести обязательные процедуры, на которые уходит значительное количество времени.
— Компания не планирует повышать тарифы до завершения всех необходимых регламентных мероприятий, — отметили в Госкомпании.
