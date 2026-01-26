Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Автодор» опроверг слухи о росте цен на проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области

Плановое изменение стоимости проезда по трассе «М-4 “Дон” предусмотрено.

Источник: Комсомольская правда

«Автодор» не планирует поднимать стоимость проезда по платной дороге в Ростовской области. Об этом сообщили в госкомпании, таким образом прокомментировав появившуюся в интернете информацию о якобы скором пересмотре тарифов.

В своем комментарии компания разъяснила, что на текущий момент процедура индексации стоимости проезда по платным федеральным трассам, к которым относится и М-4 «Дон», еще не проводилась. В госкомпании подтвердили, что плановая ежегодная корректировка тарифов действительно предусмотрена. Ее целью является поддержание высокого качества эксплуатации и дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры.

При этом в ГК подчеркнули, что для изменения цен надо провести обязательные процедуры, на которые уходит значительное количество времени.

— Компания не планирует повышать тарифы до завершения всех необходимых регламентных мероприятий, — отметили в Госкомпании.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.