Сколково хотят придать статус села в Нижегородской области

Проблема возникла после объединения поселений в единый муниципальный округ. В его составе оказались 2 населённых пункта с одинаковыми названиями и типами: деревни Сколково и деревни Звягино, ранее входившие в разные сельсоветы. Теперь их нельзя учитывать в Федеральной информационной адресной системе, что создавало трудности для присвоения адресов новым объектам.