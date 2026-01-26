Ричмонд
Сколково хотят придать статус села в Нижегородской области

Депутаты поддержали инициативу по преобразованию деревень в сёла в Вачском округе.

Источник: Время

Деревни Сколково и Звягино в Вачском муниципальном округе могут стать сёлами. Соответствующий проект закона поддержали на комитете Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области 26 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проблема возникла после объединения поселений в единый муниципальный округ. В его составе оказались 2 населённых пункта с одинаковыми названиями и типами: деревни Сколково и деревни Звягино, ранее входившие в разные сельсоветы. Теперь их нельзя учитывать в Федеральной информационной адресной системе, что создавало трудности для присвоения адресов новым объектам.

«Изменение вида населённого пункта с деревни на село — это точечное и наименее затратное решение», — считает председатель профильного комитета Владимир Паков.

Предложение было подготовлено Советом депутатов Вачского округа с учётом мнения жителей. Изменение статуса не повлечёт за собой необходимости менять документы.

Напомним, в 2025 году депутатами уже было принято восемь областных законов, упраздняющих, объединяющих или меняющих вид населённых пунктов.

«Каждый такой случай мы разбираем индивидуально», — заявил председатель Заксобрания Евгений Люлин.