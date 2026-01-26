Ричмонд
У жителя Ростовской области конфисковали авто за езду в нетрезвом виде

Дончанин лишился автомобиля, на котором его остановили инспекторы ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области суд конфисковал у местного жителя автомобиль. Как рассказали в прокуратуре региона, инцидент произошел в Каменском районе. Дело было еще в феврале прошлого года. Там инспекторы ДПС задержали 38-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения.

— При этом ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, — рассказали в надзорном ведомстве. — Однако назначив ему наказание, суд первой инстанции не принял решение о конфискации автомобиля, которым осужденный управлял при совершении преступления.

В итоге, прокуратура обжаловала приговор. По решению Ростовского областного суда транспортное средство было обращено в доход государства.

