У жителя Ростовской области конфисковали авто за езду в нетрезвом виде

В Ростовской области суд конфисковал у местного жителя автомобиль. Как рассказали в прокуратуре региона, инцидент произошел в Каменском районе. Дело было еще в феврале прошлого года. Там инспекторы ДПС задержали 38-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения.