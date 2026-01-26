Ричмонд
Из-за сбоя в системе бронирования в Иркутском аэропорту возможны задержки рейсов

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за информацией на табло в терминалах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском аэропорту 26−27 января 2026 года возможны изменения в расписании и задержки рейсов из-за крупного технического сбоя в общедоступной системе бронирования и регистрации.

— Аэропорт работает в усиленном режиме, но регистрация пассажиров и багажа временно ведется вручную. Это может значительно увеличить время прохождения всех процедур перед вылетом, — говорится в сообщении воздушной гавани.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за информацией на табло в терминалах и прибывать в аэропорт заранее. Специалисты поставщика услуг уже занимаются восстановлением системы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет, выполнявший рейс Иркутск — Бодайбо, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, экипаж доложил о технической неисправности. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.