Оползень в Адлере: жильцам рекомендовано не беспокоиться

«Пока склон не подсохнет, трогать его нецелесообразно, поэтому только наблюдение. Если будет реальная угроза, то жителей переселят», — пояснил он.
Чиновник отметил, что из-за угрозы схода селя ввели режим повышенной готовности. В районе инцидента управляющая компания вывезла 60 кубометров мусора, а собственнику участка предписали стабилизировать склон.
Глава города Андрей Прошунин провел экстренное совещание и поручил повторно обойти дома на Петрозаводской, объяснив жителям, что делать при ухудшении ситуации, включая размещение в пунктах временного размещения. Холм, с которого сошел сель, принадлежит Росимуществу, которому власти направили предписание устранить угрозу.
Как ранее поделились жители с 360.ru, грязь от оползня забила дренаж и подошла к их многоквартирному дому. По их словам, деревья, сползающие со склона холма, могут пробить стены первого этажа.
СМИ вместе с горожанами следят за селем более двух недель. Они обвиняют городскую администрацию и управляющую компанию в бездействии, связывая сход грунта со строительством здания на вершине холма.