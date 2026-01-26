Ричмонд
Оползень в Адлере: жильцам рекомендовано не беспокоиться

СОЧИ, 26 января, ФедералПресс. В Сочи жильцам многоэтажного дома, который находится рядом с оползнем, сказали не беспокоиться, пока нет реальной опасности. Представитель городской администрации отметил, что ситуация на Петрозаводской улице в Адлере остается прежней, но сейчас жизни жителей ничего не угрожает.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Пока склон не подсохнет, трогать его нецелесообразно, поэтому только наблюдение. Если будет реальная угроза, то жителей переселят», — пояснил он.

Чиновник отметил, что из-за угрозы схода селя ввели режим повышенной готовности. В районе инцидента управляющая компания вывезла 60 кубометров мусора, а собственнику участка предписали стабилизировать склон.

Глава города Андрей Прошунин провел экстренное совещание и поручил повторно обойти дома на Петрозаводской, объяснив жителям, что делать при ухудшении ситуации, включая размещение в пунктах временного размещения. Холм, с которого сошел сель, принадлежит Росимуществу, которому власти направили предписание устранить угрозу.

Как ранее поделились жители с 360.ru, грязь от оползня забила дренаж и подошла к их многоквартирному дому. По их словам, деревья, сползающие со склона холма, могут пробить стены первого этажа.

СМИ вместе с горожанами следят за селем более двух недель. Они обвиняют городскую администрацию и управляющую компанию в бездействии, связывая сход грунта со строительством здания на вершине холма.