Оползень в Адлере: жильцам рекомендовано не беспокоиться

СОЧИ, 26 января, ФедералПресс. В Сочи жильцам многоэтажного дома, который находится рядом с оползнем, сказали не беспокоиться, пока нет реальной опасности. Представитель городской администрации отметил, что ситуация на Петрозаводской улице в Адлере остается прежней, но сейчас жизни жителей ничего не угрожает.