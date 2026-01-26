Шесть многоэтажек и детсад в Ростове остались без отопления 26 января

Шесть многоквартирных домов и детский сад в Ростовсе-на-Дону остались без отопления и горячей воды из-за дефекта на трубопроводе. Об этом вечером 26 января сообщают в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).
Отключение коснулось адресов: Содружества, 92, 92/1, 94/1, 94/2, 96, Еременко, 38/1, детского сада № 296 на Содружества, 90.
Дефект ремонтируют в районе Содружества, 92. Работы должны завершить в регламентные сроки, добавили в РТС. Добавим, судя информации интернет-сервисов, сейчас в донской столице −13 градусов. Примерно такая же температура будет ночью.
