После 17 дней без воды жители Каспийска получили квитанции без перерасчета

Жителям Каспийска, которые 17 дней жили без воды, прислали квитанции без перерасчета, и теперь работой ресурсоснабжающей организации заинтересовались в региональной Госжилинспекции. Об этом со ссылкой краевой следственный комитет рассказали наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Вода была отключена в двух многоквартирных домах со 2 по 19 января. Люди провели без водоснабжения 416 часов. После их обращений начала проверку Государственная жилищная инспекция Дагестана.
Было выявлено серьезное нарушение. Водоканал города не внес отключение воды в свой официальный журнал учета.
— Это грубое нарушение правил, — заявил руководитель республиканской Госжилинспекции Арсен Гаджиев.
Но скрыть проблему не удалось. Управляющие компании домов сами вела учет. Они зафиксировали все 416 часов без воды. Эти документы стали главным доказательством.
После проверки обнаружилась еще одна проблема. Специалисты измерили давление воды на вводе в один из домов. Оно оказалось почти в два раза ниже нормы.
За такие нарушения предусмотрен штраф. По словам главы ГЖИ, каждый час перерыва в водоснабжении сверх допустимого снижает плату за воду на 0,15%. За 416 часов жителям должны сделать существенный перерасчет.
