В Самарской области наблюдается сбой в работе в бронирования авиакомпаний

В Самарской области пассажиров и местных жителей предупредили о сбое в работе бронирования авиакомпаний вечером в понедельник, 26 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Курумоч».
— Информация о пассажирах не загружается автоматически на наши стойки регистрации. Персонал аэропорта переключает процесс регистрации на другие системы, а иногда регистрирует пассажиров вручную, — отметили в сообщении.
В зонах регистрации пассажиров обслуживают представители авиакомпаний. Они информируют пассажиров о проблемах с системами бронирования. Рекомендуем проверять расписание на нашем онлайн-табло.