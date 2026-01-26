Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области наблюдается сбой в работе в бронирования авиакомпаний

В Самарском аэропорту наблюдаются задержки на стойках регистрации.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области пассажиров и местных жителей предупредили о сбое в работе бронирования авиакомпаний вечером в понедельник, 26 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Курумоч».

— Информация о пассажирах не загружается автоматически на наши стойки регистрации. Персонал аэропорта переключает процесс регистрации на другие системы, а иногда регистрирует пассажиров вручную, — отметили в сообщении.

В зонах регистрации пассажиров обслуживают представители авиакомпаний. Они информируют пассажиров о проблемах с системами бронирования. Рекомендуем проверять расписание на нашем онлайн-табло.