Какая погода будет в Казахстане 27 января

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Южный циклон, смещаясь на восток, 27 января охватит большую часть территории Казахстана. Ожидается снег, на юге и юго-востоке республики — осадки в виде дождя и снега, метели, гололедные явления и усиление ветра. Северо-запад, север и центр страны будут находиться под влиянием антициклона, здесь будет тихая, морозная, преимущественно без осадков погода. В западных и северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью −20−35°С.
В Абайской области по прогнозам синоптиков ночью на востоке, юге и в центре ожидается снег, метель, днем на западе, севере, в центре области снег, метель. На севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 6, на севере области 20−25 мороза, днем 5−10, на севере области 14, на юге области 1 мороза.
В Акмолинской области на юге и востоке возможен небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 26−31, на юге, востоке области 22, днем 18−23, на юге, востоке области 15 мороза.
В Актюбинской области ночью на юге и востоке ожидается снег. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на юге области 20, днем 14−19 мороза.
В Алматинской области счиноптики обещают погоду без осадков. На севере и юге области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 14 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области области 0−5 мороза.
В Атырауской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, днем 8−13, на севере, востоке области 16 мороза.
В Восточно-Казахстанской области ночью прогонзируется снег, метель, днем на западе, севере, востоке области снег, метель. На севере, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14, ночью на юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, востоке области 18, днем 3−8, на севере, востоке области 12 мороза.
В Жамбылской области ночью на севере, юге и в горных районах ожидается снег, низовая метель, гололед, днем на юге области осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8−13 мороза, днем 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
В Жетысуской области днем в горных районах возможен небольшой снег. Ночью на севере, западе области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на востоке, в горных районах области 18 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке, в горных районах области 7 мороза.
В Западно-Казахстанской области будет без осадков. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 26−31, на западе, юге области 23, днем 18- 23, на западе, юге области 15 мороза.
В Карагандинской области синоптики обещают снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 20, на юге области 7 мороза, днем 5−10, на севере области 15, на юге области 2 мороза.
В Костанайской области на юге ожидается снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 30−35, на юге области 20−25 мороза, днем 20−25, на юге области 15 мороза.
В Кызылординской области прогнозируется снег, на юге — осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в центре области туман. Ветер северный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 15−20 мороза, на юге области 2 мороза, днем 2−7, на западе, севере области 10−15 мороза.
В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге и в центре ожидается снег, туман. Гололед. Ветер северо-восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 мороза, на северо-востоке области сильный мороз 17- 22 градуса, днем 2−7, на северо-востоке области 10−15 мороза.
В Павлодарской области днем на западе и юге пройдет снег. На севере области туман. Ветер северный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 23−28, на юге области 18, днем 17−22, на юге области 12 мороза.
В Северо-Казахстанской области на западе, юге и востоке возможен небольшой снег. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 29−34, на юге, востоке области 25, днем 20−25, на юге области 17 мороза.
В Туркестанской области на севере, юге, западе и в горных районах прогнозируются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на горных перевалах области, днем на севере, юге, западе, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на западе, севере, в горных районах области 8 мороза, днем 3−8 тепла, на западе, севере, в горных районах области 3 мороза-2 тепла.
В Улытауской области ожидается снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере области 15, днем 2−7, на севере области 10 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 22−24, днем 13−15 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 2−4 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер югозападный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 5−7 тепла.