Какая погода будет в Казахстане 27 января

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Южный циклон, смещаясь на восток, 27 января охватит большую часть территории Казахстана. Ожидается снег, на юге и юго-востоке республики — осадки в виде дождя и снега, метели, гололедные явления и усиление ветра. Северо-запад, север и центр страны будут находиться под влиянием антициклона, здесь будет тихая, морозная, преимущественно без осадков погода. В западных и северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью −20−35°С.