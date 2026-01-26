Солдат умер, а власть молчит: Кто понесёт ответственность за смерть военнослужащего молдавской армии — реакции юристов

Кто из представителей власти или оппозиции задастся вопросом — не слишком ли часто в последние годы в нашей стране люди заканчивают жизнь самоубийством? И сколько дел молдавская прокуратура возбудила за последние годы по ст. 150 УК РМ «Доведение до самоубийства…»? Или заниматься этими разбирательствами нет ни времени, ни компетентных лиц, все «силы» брошены на инструктаж сотрудников правоохранительных органов по фабрикации дел оштрафовывания пенсионеров по надуманной электоральной коррупции?".