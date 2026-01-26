Солдат умер, а власть молчит: Кто понесёт ответственность за смерть военнослужащего молдавской армии — реакции юристов

Солдат, получивший ранение во Флорештах скончался. Об этом сообщило Минобороны.
Сообщается, что молодому человеку было 24 года, он служил в Национальной армии с 2020 года. Больше ничего. Никаких комментариев.
"Очередная нелепая смерть молодого парня, проходившего службу в молдавской армии… констатировала адвокат Алина Палий.
В СМИ даже успели активно запустить версию о самоубийстве.
Кто из представителей власти или оппозиции задастся вопросом — не слишком ли часто в последние годы в нашей стране люди заканчивают жизнь самоубийством? И сколько дел молдавская прокуратура возбудила за последние годы по ст. 150 УК РМ «Доведение до самоубийства…»? Или заниматься этими разбирательствами нет ни времени, ни компетентных лиц, все «силы» брошены на инструктаж сотрудников правоохранительных органов по фабрикации дел оштрафовывания пенсионеров по надуманной электоральной коррупции?".
Омбудсмен Молдовы, Чеслав Панько, инициировал проверку после смерти 24-летнего контрактника, служившего в военной части во Флорештах. Военнослужащий получил травму от собственного оружия 20 января и умер 24 января в больнице.
Панько запросил полное сотрудничество Министерства обороны для выяснения обстоятельств и укрепления механизмов защиты солдат от буллинга, насилия и злоупотреблений. Офис омбудсмена подчеркнул необходимость соблюдения прав человека и прозрачности расследований.
