В Омске задержали мужчину, который фиктивно оформлял документы иностранцам

По версии следствия, он совместно с другим местным жителем подготовил и направил в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Омской области поддельные трудовые договоры с гражданами Республики Узбекистан. Эти документы использовались для оформления патентов на работу, что формально позволяло иностранным гражданам легально оставаться на территории РФ, несмотря на отсутствие реального трудоустройства.