В Омске задержали мужчину, который фиктивно оформлял документы иностранцам

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летнего жителя Омска, обвиняемого по статье 322.2 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина.
По версии следствия, он совместно с другим местным жителем подготовил и направил в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Омской области поддельные трудовые договоры с гражданами Республики Узбекистан. Эти документы использовались для оформления патентов на работу, что формально позволяло иностранным гражданам легально оставаться на территории РФ, несмотря на отсутствие реального трудоустройства.
Фальшивые контракты стали основанием для принятия сотрудниками миграционной службы решений о продлении срока действия патентов, хотя законных оснований для этого не было. Таким образом, обвиняемые получали материальную выгоду, а мигранты — возможность избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания.
Суд постановил заключить мужчину под стражу до 8 марта 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу — обвиняемому разъяснены сроки и порядок его обжалования.
Расследование уголовного дела продолжается. Ранее мы писали, что в Омске возбуждено уголовное дело из-за отключения отопления в домах.