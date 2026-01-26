Ричмонд
В Ростовской области 50 ланей выпустили в естественную среду обитания

Из Волгоградской области в Ростовскую привезли полсотни ланей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 50 ланей. Как сообщили в правительстве региона, животных привезли из Волгоградской области.

Известно, что обитать они будут в Кашарском районе. Как рассказал руководитель хозяйства, для ланей приготовили специальный вольер:

— На начальном этапе огорожено 90 гектаров, и тут они побудут месяц. Потом мы выпустим их в большой на 1000 гектаров.

Там же предусмотрены и кормовые площадки, на которые специалисты будут привозить кукурузу, отходы и сено.

По данным замгубернатора региона Сергея Бодрякова, в прошлом году на Дону выпустили более 16,5 тысячи животных. Эта работа необходима для сохранения биоразнообразия региона и экологического баланса.

