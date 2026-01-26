Прокурору Башкирии Игорю Пантюшину прочат отставку

В ближайшее время прокурор Башкирии Игорь Пантюшин может покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание «Ъ-Уфа». По данным журналистов, ему прочат назначение в центральный аппарат Генеральной прокуратуры России на должность начальника управления по обращению граждан.
Игорь Пантюшин возглавил прокуратуру Башкирии в декабре 2021 года. Его профессиональная карьера началась в 1991 году после окончания Воронежского государственного университета в органах прокуратуры Липецкой области. Он прошел путь от следователя до прокурора региона, которым руководил с 2003 по 2013 годы.
С 2013 по 2021 год Пантюшин занимал должность прокурора Владимирской области. За годы службы он был неоднократно отмечен ведомственными наградами, включая звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», а также государственными наградами — медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
