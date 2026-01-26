Прокурору Башкирии Игорю Пантюшину прочат отставку

В ближайшее время прокурор Башкирии Игорь Пантюшин может покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание «Ъ-Уфа». По данным журналистов, ему прочат назначение в центральный аппарат Генеральной прокуратуры России на должность начальника управления по обращению граждан.