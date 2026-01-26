Ричмонд
Работа систем регистрации в Пулково восстановлена

В аэропорту Пулково восстановлена штатная работа систем регистрации пассажиров, заявили в пресс-службе авиагавани.

Источник: Коммерсантъ

«Службам аэропорта потребуется некоторое время на нормализацию обслуживания пассажиров. Просим с пониманием отнестись к увеличению времени ожидания», — говорится в сообщении.

Для ускорения работы открыты дополнительные стойки регистрации. Кроме того, в аэропорту работают агенты по гостеприимству, которые предоставляют информацию по рейсам и помогают навигировать пассажиров.

В Минтрансе РФ заявили, что анализ произошедшего сбоя и минимизации его последствий для пассажиров на площадке Росавиации сегодня пройдет совещание оперативного штаба с участием руководства министерства.

Ранее в Пулково предупреждали об увеличении времени обслуживания пассажиров из-за сбоя в системе бронирования и регистрации «Леонардо». В «Ростехе» возложили ответственность за ситуацию на провайдера — компанию «Сирена Трэвел».

