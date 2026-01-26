Еще одна УК в Воронеже попала под дело из-за неубранных дворов зимой

Прокуратура Центрального района Воронежа выявила серьезные нарушения в работе управляющей организации ООО УК «Центр плюс». Поводом для проверки послужили жалобы жителей на бездействие компании по уборке придомовых территорий в зимний период. Об этом 26 января сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе мероприятий были подтверждены факты неисполнения обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирных домов. В результате бездействия управляющей компании дворы и пешеходные зоны не были своевременно очищены от снега и наледи, что создавало угрозу безопасности жильцов. В итоге прокуратура района возбудила в отношении директора ООО УК «Центр плюс» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Оно находится на рассмотрении.
Параллельно надзорным ведомством приняты меры для принудительного устранения выявленных недостатков — управляющая компания обязана незамедлительно навести порядок на вверенных ей территориях.
Случай с ООО УК «Центр плюс» не единичен. Как сообщили в прокуратуре Центрального района, с начала 2026 года это уже седьмое административное дело, возбужденное в отношении должностных лиц управляющих организаций за аналогичные нарушения. Всего за этот период внесено семь представлений об устранении нарушений жилищного законодательства и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Работа в данном направлении продолжается в постоянном режиме.
Прокуратура напоминает управляющим компаниям об их обязанностях по надлежащему содержанию общего имущества домов, особенно в зимний период. Регулярные проверки будут продолжены, а к недобросовестным исполнителям применяться строгие меры воздействия.