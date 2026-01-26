Еще одна УК в Воронеже попала под дело из-за неубранных дворов зимой

Случай с ООО УК «Центр плюс» не единичен. Как сообщили в прокуратуре Центрального района, с начала 2026 года это уже седьмое административное дело, возбужденное в отношении должностных лиц управляющих организаций за аналогичные нарушения. Всего за этот период внесено семь представлений об устранении нарушений жилищного законодательства и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Работа в данном направлении продолжается в постоянном режиме.