Белорусские коммунальщики спасают дороги от гололедицы

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Коммунальщики Беларуси продолжают обработку дорог противогололедными материалами и очистку улиц от снега, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
По состоянию на 16:00 понедельника, в белорусских городах было задействовано 1310 единиц спецтехники. В том числе — 201 пескоразбрасыватель / солеразбрасыватель, 623 снегоуборочных машины, 486 машин для погрузки и вывоза снега, говорится в Telegram-канале ведомства.
«Задействовано более 5800 работников ЖКХ», — отметили в МинЖКХ.
Белгидромет объявил во вторник оранжевый уровень опасности из-за гололедицы.
По данным синоптиков, погоду 27 января будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса с юга.
На большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег и дождь. Во многих районах сохранится гололед и гололедица. Местами прогнозируется туман, налипание мокрого снега.
Минимальная температура ночью по республике составит −2..-8°С, по направлению юго-запада ожидается — 1..+2°С. Днем столбики термометров покажут от −4 до +2°С.