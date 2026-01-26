Ричмонд
Белорусские коммунальщики спасают дороги от гололедицы

В очистке улиц и дорог от снега и наледи заняты свыше 1300 единиц специальной техники, и около 500 машин для вывоза снега.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Коммунальщики Беларуси продолжают обработку дорог противогололедными материалами и очистку улиц от снега, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

По состоянию на 16:00 понедельника, в белорусских городах было задействовано 1310 единиц спецтехники. В том числе — 201 пескоразбрасыватель / солеразбрасыватель, 623 снегоуборочных машины, 486 машин для погрузки и вывоза снега, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Задействовано более 5800 работников ЖКХ», — отметили в МинЖКХ.

Белгидромет объявил во вторник оранжевый уровень опасности из-за гололедицы.

По данным синоптиков, погоду 27 января будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса с юга.

На большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег и дождь. Во многих районах сохранится гололед и гололедица. Местами прогнозируется туман, налипание мокрого снега.

Минимальная температура ночью по республике составит −2..-8°С, по направлению юго-запада ожидается — 1..+2°С. Днем столбики термометров покажут от −4 до +2°С.