Белорусские коммунальщики спасают дороги от гололедицы

По состоянию на 16:00 понедельника, в белорусских городах было задействовано 1310 единиц спецтехники. В том числе — 201 пескоразбрасыватель / солеразбрасыватель, 623 снегоуборочных машины, 486 машин для погрузки и вывоза снега, говорится в Telegram-канале ведомства.