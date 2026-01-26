Ричмонд
Свадебный салон загорелся в центре Могилева

МЧС тушило пожар в свадебном салоне в центре Могилева.

Источник: Комсомольская правда

Свадебный салон загорелся в центре Могилева, сообщает Могилевское областное управление МЧС Беларуси.

Сообщение о пожаре на бульваре Ленина поступило в 12.05. Спасатели на месте наблюдали плотное задымление, но посетителей в салоне не было. Его работники пробовали сбить огонь огнетушителем. Но в итоге ликвидировали пожар сотрудники МЧС (прибыло, кстати, пять единиц техники).

«В результате случившегося повреждено имущество в подсобном помещении. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили спасатели.

А поврежденные вещи, судя по снимкам МЧС, могилевчане могли какое-то время наблюдать перед входом в свадебный салон.

Свадебный салон загорелся в центре Могилева. Фото: Могилевское областное управление МЧС Беларуси.

