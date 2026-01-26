Свадебный салон загорелся в центре Могилева

Сообщение о пожаре на бульваре Ленина поступило в 12.05. Спасатели на месте наблюдали плотное задымление, но посетителей в салоне не было. Его работники пробовали сбить огонь огнетушителем. Но в итоге ликвидировали пожар сотрудники МЧС (прибыло, кстати, пять единиц техники).