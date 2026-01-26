Работу системы бронирования в кубанских аэропортах восстановили

26 января около 18 часов появилось сообщение о том, что система бронирования Leonardo восстановлена и аэропорты Сочи и Краснодара вернулись к обслуживанию пассажиров в штатном режиме.
Напомним, за несколько часов до этого ряд российских аэропортов, в том числе и на Кубани, столкнулись с невозможностью организовать нормальную регистрацию пассажиров и выдачу багажа. Пассажиров регистрировали в ручном режиме.
Несмотря на восстановление работы системы, пассажиров предупредили о том, что возможны корректировки расписания полетов, отмены или переносы рейсов. Всю актуальную информацию авиапассажиры могут получить на онлайн-табло аэропортов, на мониторах в терминалах, на сайтах авиакомпаний.
