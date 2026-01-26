Готовность трассы Кунгур-Соликамск составляет 79%

На основном ходе дороги на 90% завершено обустройство земельного полотна, почти на 70% готовы дорожная одежда, устройство пересечений и примыканий, на 70% построены подопропускные трубы. Дорога расширена до четырех полос уже на протяжении 2,7 км (из 3,1 км). Продолжаются работы по переустройству еще одного водовода и нескольких линий электропередач. К работам по дорожной части планируется приступить в начале дорожного сезона. После завершения всех работ дорога станет четырехполосной. Также проект включает обустройство двух остановочных павильонов, тротуаров в районе остановок и освещения. Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года.