«Предпоследнего класса мощности». Ученые предупредили о вспышках на Солнце 26 и 27 января

Напомним, исходя из мощности рентгеновского излучения, солнечные вспышки делятся на пять классов, где самые сильные — М и Х. Вспышки на Солнце могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, вызывают магнитные бури.