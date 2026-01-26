«Предпоследнего класса мощности». Ученые предупредили о вспышках на Солнце 26 и 27 января

Ученые сказали, что вспышки предпоследнего класса мощности ожидаются на Солнце 26 и 27 января. Подробнее белорусам и другим жителям Земли объяснили в Институте прикладной геофизики.
При этом в понедельник, 26 января, и во вторник, 27 января, вспышечная солнечная активность в основном ожидается низкая.
— Возможны вспышки класса М, — предупредили в институте.
Напомним, исходя из мощности рентгеновского излучения, солнечные вспышки делятся на пять классов, где самые сильные — М и Х. Вспышки на Солнце могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, вызывают магнитные бури.
