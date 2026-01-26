Осужденный за коррупцию бывший вице-премьер Башкирии обжаловал приговор: Верховный суд республики принял апелляцию

Напомним, минувшей осенью, 21 ноября, суд признал Марзаева виновным в получении взяток в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Согласно материалам дела, экс-чиновник с конца 2023 по апрель 2024 года намеревался получить от компании «Дортрансстрой» 56,1 миллиона рублей в виде «откатов» за обеспечение дорожно-строительных подрядов в Уфе. Через посредника, покойного министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, ему было передано 37 миллионов рублей.