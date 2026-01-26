Мать двоих и бодибилдер. Татарка представит Россию на «Миссис Мира-2026»

Россию на нем представляет жительница Казани, предприниматель и мать двоих детей Динара Саляхова. 35-летняя Саляхова уже хорошо известна в конкурсной среде. В 2024 году она завоевала титул «Миссис Европа», обойдя соперниц из двух десятков стран. Теперь ей предстоит побороться за главный международный титул, который с 1984 года доставался россиянкам лишь дважды.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Спорт, бизнес и семья.
История Динары Саляховой заметно отличается от стереотипного образа конкурсантки. Она — профессиональная спортсменка, чемпионка Татарстана по спортивным бальным танцам и в категории «фитнес бикини». В спорт она пришла осознанно и надолго, выстроив дисциплину, которая со временем стала основой и для других сфер жизни.
Вне сцены и тренировочного зала Саляхова занимается предпринимательством. Она развивает собственный бренд спортивной одежды, ориентированный на людей, ведущих активный образ жизни. При этом Динара воспитывает двоих сыновей, совмещая материнство, бизнес и подготовку к международным конкурсам.
Испытание Лас-Вегасом.
По словам участницы, программа конкурса «Миссис мира» отличается высокой интенсивностью. Каждый день финалисток ждут многочасовые репетиции, официальные мероприятия и съемки. Одним из самых ответственных этапов стало интервью на английском языке, где конкурсантки рассказывали о себе, своей стране и отвечали на вопросы жюри.
Саляхова отмечает, что российскую команду в США встретили доброжелательно. По ее словам, напряжения со стороны организаторов или других участниц она не почувствовала, а атмосфера конкурса скорее располагает к профессиональному и спокойному диалогу.
Впереди у финалисток традиционные этапы — дефиле в купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях. Особое внимание жюри, как и прежде, будет уделено личному интервью, которое считается одним из самых сложных испытаний.
Проект за пределами подиума.
После успехов на конкурсах в 2024 году Динара Саляхова запустила собственный международный проект Mrs BRICS. Идея конкурса — объединить женщин из стран БРИКС и показать современный образ успешной, активной и социально ответственной женщины. Первый финал проекта запланирован на 8 марта в Казани. Таким образом, участие в «Миссис мира» для Саляховой — не разовая история, а часть более широкой профессиональной и общественной траектории.
В своих соцсетях она отмечает, что воспринимает свою миссию как возможность достойно представить Россию на международной арене. Она подчеркивает, что российскую делегацию в США встретили тепло и доброжелательно, а атмосфера среди участниц и организаторов носит позитивный и профессиональный характер.
Конкурс «Миссис Мира» проводится с 1984 года, и за его историю россиянки дважды поднимались на высшую ступень пьедестала — в 2006 и 2009 годах. Динара Саляхова осознает всю значимость этого события и уровень конкуренции. Для Саляховой участие в «Миссис Мира» — это не просто красивое шоу, а большая ответственность. Имя победительницы «Миссис мира — 2026» станет известно по итогам финального шоу в Лас-Вегасе.