Мать двоих и бодибилдер. Татарка представит Россию на «Миссис Мира-2026»

Конкурс «Миссис Мира» проводится с 1984 года, и за его историю россиянки дважды поднимались на высшую ступень пьедестала — в 2006 и 2009 годах. Динара Саляхова осознает всю значимость этого события и уровень конкуренции. Для Саляховой участие в «Миссис Мира» — это не просто красивое шоу, а большая ответственность. Имя победительницы «Миссис мира — 2026» станет известно по итогам финального шоу в Лас-Вегасе.