Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Толмачево вывел дополнительный персонал из-за сбоя в системе «Леонардо»

Руководство аэропорта рекомендует пассажирам прибывать заранее.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Толмачево в Новосибирске ввели ручную регистрацию пассажиров из-за глобального сбоя в системе бронирования «Леонардо». Это может вызвать задержки рейсов и изменения в расписании. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Для оформления пассажиров и багажа вывели дополнительный персонал и увеличили число открытых стоек, чтобы избежать очередей. Руководство аэропорта рекомендует пассажирам прибывать заранее.

Сбой затронул работу многих авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings и других. Пассажирам советуют следить за актуальной информацией на онлайн-табло, информационных экранах в аэропорту и слушать объявления по громкой связи.