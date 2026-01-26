Аэропорт Толмачево вывел дополнительный персонал из-за сбоя в системе «Леонардо»

В аэропорту Толмачево в Новосибирске ввели ручную регистрацию пассажиров из-за глобального сбоя в системе бронирования «Леонардо». Это может вызвать задержки рейсов и изменения в расписании. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.