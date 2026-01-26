Аэропорт Толмачево вывел дополнительный персонал из-за сбоя в системе «Леонардо»

В аэропорту Толмачево в Новосибирске ввели ручную регистрацию пассажиров из-за глобального сбоя в системе бронирования «Леонардо». Это может вызвать задержки рейсов и изменения в расписании. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Для оформления пассажиров и багажа вывели дополнительный персонал и увеличили число открытых стоек, чтобы избежать очередей. Руководство аэропорта рекомендует пассажирам прибывать заранее.
Сбой затронул работу многих авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings и других. Пассажирам советуют следить за актуальной информацией на онлайн-табло, информационных экранах в аэропорту и слушать объявления по громкой связи.