В Ростове проработают механизм по обнулению платы за недопоставку тепла

Сегодня, 26 января, ситуацию с отоплением в Ростове-на-Дону обсудили на оперативном совещании в донском правительстве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Актуальную информацию по ситуации озвучил заместитель главы региона Владимир Ревенко. По словам чиновника, после декабрьской аварии на ТЭЦ-2 была снижена тепловая нагрузка на оборудование. В итоге в самые холодные дни отопление было примерно на 22% ниже норматива.
Губернатор прямо спросил, как в таких условиях коммунальные службы получили паспорт готовности к зиме. Этот вопрос волнует многих жителей города.
В ответ поступило пояснение, что сейчас причина ситуации техническая. После аварии и замены агрегатов проверка показала сильный износ оборудования. В связи с этим специалисты решили ограничить мощность до 80% от максимального показателя. В такой ситуации технически невозможно увеличить подачу тепла, в ином случае может произойти новая авария.
Юрий Слюсарь заявил: люди не должны платить за тепло, которого не получали в морозы. Губернатор поручил срочно создать механизм для обнуления платы за отопление в те дни, когда люди не получали качественную услугу.
Напомним, накануне глава региона побывал на ТЭЦ-2 и обсудил ситуацию с подчей тепла в дома ростовчан.
