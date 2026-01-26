Ричмонд
В Ростове проработают механизм по обнулению платы за недопоставку тепла

Юрий Слюсарь поручил обнулить плату за слабое отопление в морозы в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 января, ситуацию с отоплением в Ростове-на-Дону обсудили на оперативном совещании в донском правительстве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Актуальную информацию по ситуации озвучил заместитель главы региона Владимир Ревенко. По словам чиновника, после декабрьской аварии на ТЭЦ-2 была снижена тепловая нагрузка на оборудование. В итоге в самые холодные дни отопление было примерно на 22% ниже норматива.

Губернатор прямо спросил, как в таких условиях коммунальные службы получили паспорт готовности к зиме. Этот вопрос волнует многих жителей города.

В ответ поступило пояснение, что сейчас причина ситуации техническая. После аварии и замены агрегатов проверка показала сильный износ оборудования. В связи с этим специалисты решили ограничить мощность до 80% от максимального показателя. В такой ситуации технически невозможно увеличить подачу тепла, в ином случае может произойти новая авария.

Юрий Слюсарь заявил: люди не должны платить за тепло, которого не получали в морозы. Губернатор поручил срочно создать механизм для обнуления платы за отопление в те дни, когда люди не получали качественную услугу.

Напомним, накануне глава региона побывал на ТЭЦ-2 и обсудил ситуацию с подчей тепла в дома ростовчан.

