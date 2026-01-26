В Ростовской области участники СВО могут получить бесплатную юридическую помощь

В правительстве Ростовской области рассказали, кто может получить бесплатную юридическую помощь. В частности, рассчитывать на такую меру поддержки могут дончане, пострадавшие в результате ЧС, инвалиды и малоимущие.
Они могут обратиться по вопросам защиты прав потребителей, в том числе коммунальных услуг, а также получение статуса безработного, установления соответствующего пособия, медико-социальной экспертизы, мер соцподдержки и реабилитации.
А вот участники специальной военной операции и члены их семей могут получить еще бесплатную юридическую помощь также по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций в связи с участием в СВО.
ВАЖНО!
Список адвокатов с указанием графика приема граждан можно найти на официальном сайте донского правительства (перейти).
