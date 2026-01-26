Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области участники СВО могут получить бесплатную юридическую помощь

Бесплатная юридическая помощь участникам СВО в Ростове и области: кто имеет право, адреса и телефоны адвокатов.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Ростовской области рассказали, кто может получить бесплатную юридическую помощь. В частности, рассчитывать на такую меру поддержки могут дончане, пострадавшие в результате ЧС, инвалиды и малоимущие.

Они могут обратиться по вопросам защиты прав потребителей, в том числе коммунальных услуг, а также получение статуса безработного, установления соответствующего пособия, медико-социальной экспертизы, мер соцподдержки и реабилитации.

А вот участники специальной военной операции и члены их семей могут получить еще бесплатную юридическую помощь также по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций в связи с участием в СВО.

ВАЖНО!

Список адвокатов с указанием графика приема граждан можно найти на официальном сайте донского правительства (перейти).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

«Был на свободе три с половиной года»: Мужчина надеялся на выплаты за смерть сына-бойца, хотя почти все его детство провел в колонии.