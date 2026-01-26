С абьюзом на работе сталкивали 43% ростовчан

В Ростовской области у жителей спросили: сталкивались ли они с абьюзом на работе. И, по данным исследователей, 43 процента респондентов ответили, что этот факт имел место быть со стороны начальства, еще у 28% — со стороны коллег. Причем дончанки сообщали о таких случаях чаще.