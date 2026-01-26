Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С абьюзом на работе сталкивали 43% ростовчан

Ростовчане рассказали, с каким абьюзом на работе сталкивались чаще всего.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области у жителей спросили: сталкивались ли они с абьюзом на работе. И, по данным исследователей, 43 процента респондентов ответили, что этот факт имел место быть со стороны начальства, еще у 28% — со стороны коллег. Причем дончанки сообщали о таких случаях чаще.

— Основными проявлениями абьюза со стороны руководства горожане назвали разные формы психологического давления и самодурства — по 28% упоминаний, — говорится в исследовании портала SuperJob. — А каждый четвертый назвал абьюзом принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. Каждый пятый пострадал от публичных унижений, 16% — от игнорирования и высокомерия, а 15% — от систематических необоснованных придирок.

При этом общую токсичность атмосферы в коллективах описывали 28% респондентов. А вот распространение сплетен и настраивание команды против человека — по 15%.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области участники СВО могут получить бесплатную юридическую помощь.