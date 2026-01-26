Ричмонд
Власти Москвы призвали не парковать авто вдоль дороги для проезда снегоуборщиков

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы призвали не парковать автомобили вдоль дороги 27 и 28 января и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать проезду снегоуборочной техники. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«27 и 28 января ожидается до 15 см снега — оставьте автомобиль дома. Просим водителей проявить понимание к работе коммунальных служб: не мешать их проезду; не выезжать на личном транспорте; не оставлять машины вдоль дорог. Так городские службы быстрее расчистят улицы от снега и проведут противогололедную обработку. А вы сэкономите время в пути», — говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что сильный снегопад в столичном регионе может продолжаться в течение двух с половиной суток и только предстоящей ночью снежный покров в Москве увеличится на 15 см. Согласно распространенному метеорологами экстренному предупреждению, в период с полуночи вторника, 27 января, до 12:00 мск четверга, 29 января, «ожидается продолжительный сильный и очень сильный снег, гололедица, снежные заносы». Синоптики также объявили в Москве оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.