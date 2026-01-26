Власти Москвы призвали не парковать авто вдоль дороги для проезда снегоуборщиков

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что сильный снегопад в столичном регионе может продолжаться в течение двух с половиной суток и только предстоящей ночью снежный покров в Москве увеличится на 15 см. Согласно распространенному метеорологами экстренному предупреждению, в период с полуночи вторника, 27 января, до 12:00 мск четверга, 29 января, «ожидается продолжительный сильный и очень сильный снег, гололедица, снежные заносы». Синоптики также объявили в Москве оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.