Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в регионе, назвав ее сгенерированным нейросетью фейком, а сканы документов — примитивной подделкой.
«Уважаемые земляки, противник распространяет в Telegram дезинформацию об “эпидемии ВИЧ” на Херсонщине. Это ложь! Видео, где якобы выступают медицинские работники и звучит голос нашего министра здравоохранения, — сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов — примитивная подделка», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, цель дезинформационно-пропагандистской операции противника — дестабилизация ситуации в регионе и дискредитация армии.
«Дорогие друзья, не подавайтесь на провокации и доверяйте только официальным источникам информации! Санитарная обстановка в регионе сейчас стабильная и контролируемая. Нет не только эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, но даже сезонная заболеваемость ОРВИ не достигла больших значений», — подчеркнул Сальдо.