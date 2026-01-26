Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области

«Дорогие друзья, не подавайтесь на провокации и доверяйте только официальным источникам информации! Санитарная обстановка в регионе сейчас стабильная и контролируемая. Нет не только эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, но даже сезонная заболеваемость ОРВИ не достигла больших значений», — подчеркнул Сальдо.