Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ищут 62-летнего жителя Тулы

Житель Тулы пропал 18 января и может находиться в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области может находиться житель Тулы, который пропал 18 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг». В день исчезновения 62-летний Олег Тарасов был одет в белую толстовку, черные штаны и куртку, такого же цвета ботинки и коричневую шапку.

— Рост мужчины 160 сантиметров, волосы черные, глаза голубые, нормального телосложения, — добавили волонтеры.

Если вы что-то знаете о местонахождении Олега Николаевича, просьба звонить по номеру 112 или 8−800−700−54−52.

Житель Тулы пропал 18 января. Фото: «ЛизаАлерт Юг».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области будут судить фальшивомонетчиков, подделавших 62 млн рублей.