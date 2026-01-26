В Ростовской области ищут 62-летнего жителя Тулы

В Ростовской области может находиться житель Тулы, который пропал 18 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг». В день исчезновения 62-летний Олег Тарасов был одет в белую толстовку, черные штаны и куртку, такого же цвета ботинки и коричневую шапку.
— Рост мужчины 160 сантиметров, волосы черные, глаза голубые, нормального телосложения, — добавили волонтеры.
Если вы что-то знаете о местонахождении Олега Николаевича, просьба звонить по номеру 112 или 8−800−700−54−52.
Житель Тулы пропал 18 января. Фото: «ЛизаАлерт Юг».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области будут судить фальшивомонетчиков, подделавших 62 млн рублей.