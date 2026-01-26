В Ростовской области ищут 62-летнего жителя Тулы

В Ростовской области может находиться житель Тулы, который пропал 18 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг». В день исчезновения 62-летний Олег Тарасов был одет в белую толстовку, черные штаны и куртку, такого же цвета ботинки и коричневую шапку.