Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге начали убирать наледь и сосульки с крыш

В Таганроге с крыш должны убрать сосульки и наледь.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге продолжается зимняя уборка. Особое внимание уделяется наледи и сосулькам на крышах. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

— Если управляющие компании не реагируют на обращения по поводу удаления наледи, жильцы могут обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства, — написала Светлана Камбулова.

В городской администрации напоминают, что наледь и сосульки могут быть опасны для людей и автомобилей. За состояние крыш многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ. Они должны регулярно проверять кровлю и удалять лед.

Если УК не выполняет свои обязанности, жителей просят обращаться в управление ЖКХ Таганрога по телефонам 8 (8634) 431−207 и 8 (8634) 431−257.

Светлана Камбулова также призвала предпринимателей и руководителей организаций очистить крыши своих зданий от наледи.