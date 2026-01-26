В Таганроге начали убирать наледь и сосульки с крыш

В Таганроге продолжается зимняя уборка. Особое внимание уделяется наледи и сосулькам на крышах. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
— Если управляющие компании не реагируют на обращения по поводу удаления наледи, жильцы могут обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства, — написала Светлана Камбулова.
В городской администрации напоминают, что наледь и сосульки могут быть опасны для людей и автомобилей. За состояние крыш многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ. Они должны регулярно проверять кровлю и удалять лед.
Если УК не выполняет свои обязанности, жителей просят обращаться в управление ЖКХ Таганрога по телефонам 8 (8634) 431−207 и 8 (8634) 431−257.
Светлана Камбулова также призвала предпринимателей и руководителей организаций очистить крыши своих зданий от наледи.