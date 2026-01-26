В МВД рассказали, что делать при краже личных данных

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. При краже личных данных путем взлома цифровых сервисов нужно немедленно сменить пароли, рассказали в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий совместно с порталом Объясняем.рф.
«Смените пароль и код доступа в банковский сервис. Заморозьте банковские карты и счета. Свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о произошедшем. Предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты», — говорится в сообщении.
После этого о произошедшем нужно сообщить в полицию.
В противном случае преступники могут получить доступ к счетам, похитить деньги, оформить кредит или микрозаем. Это возможно и при получении доступа к личному кабинету на «Госуслугах». Порядок действий для пользователя при этом тот же, но также нужно позвонить на горячую линию сервиса по номеру 8 (800) 100−70−10 и сообщить об утечке данных.
«Если получилось войти в личный кабинет, проверьте заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах», — добавили в ведомстве.
Если же кто-то завладел номером телефона, рекомендуется сообщить об этом оператору, привязать аккаунты сервисов и приложений к другому номеру. Кроме того, нужно следить за входящими СМС о блокировке или перевыпуске сим-карты, а также предупредить родных и знакомых, что с вашего номера могут звонить и писать мошенники.
При взломе соцсетей или мессенджеров необходимо предупредить знакомых через другие каналы связи, попытаться восстановить доступ к аккаунту, сменив пароль и включив двухфакторную идентификацию. Также нужно сделать аккаунт в соцсетях закрытым, отключить незнакомые устройства в списке привязанных. Если не удается войти в аккаунт, следует попросить родственников и друзей пожаловаться на него для его блокировки.