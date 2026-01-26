«Был любящим отцом и супругом»: в Башкирии похоронили сотрудника пожарной охраны

В Краснокамском районе Башкирии прошла церемония прощания с водителем пожарного автомобиля, погибшим в зоне специальной военной операции. Игорь Яранов более 20 лет прослужил в пожарной охране МЧС республики.
Как сообщает ведомство, за годы службы он неоднократно награждался ведомственными медалями за профессиональную работу в сложных условиях и достижения в оперативно-служебной деятельности. Весной прошлого года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО, служил рядовым в штурмовой части.
На траурный митинг в селе Кариево пришли родные, близкие, сослуживцы и жители, хорошо знавшие Игоря Владимировича. Он пользовался уважением как дисциплинированный, ответственный и технически грамотный специалист, любящий отец и муж.
Заместитель начальника МЧС Башкирии Рамиль Аитов отметил, что уход Яранова является невосполнимой потерей, а его мужество, преданность и самоотверженность навсегда останутся в памяти.
